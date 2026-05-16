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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260516 - 0611 Frankfurt-Fechenheim: Vermisste Person

POL-F: 260516 - 0611 Frankfurt-Fechenheim: Vermisste Person
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Frankfurt (ots)

(bo) Seit heute Vormittag (16. Mai 2026) wird der 78-jährige Petro. C. aus Frankfurt Fechenheim vermisst. Er verließ gegen 11:00 Uhr seine Wohnung in Alt-Fechenheim und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Herr C. ist dement und befindet sich vermutlich in einem hilflosen Zustand.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

circa 175 cm groß, schlanke Statur, trägt kurze graue Haare, einen Oberlippenbart, ist bekleidet mit einer Jeans, einem blauen Pullover und einer grünen Jacke mit Kapuze

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das 18. Polizeirevier in Frankfurt unter 069 / 755 - 11800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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