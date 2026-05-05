Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260505 - 0563 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach Sachbeschädigung durch Feuer

Frankfurt (ots)

(bo) Gestern Abend (4. Mai 2026) gegen 20:20 Uhr gingen mehrere Notrufe über brennende Büsche am Mainufer bei den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei ein.

Beim Eintreffen der Kräfte brannten vereinzelte Büsche und Pollenhaufen in der Grünanlage am Mainufer auf einer Länge von circa 200 Metern.

Ein Zeuge gab an, einen Mann gesehen zu haben, wie dieser an bereits brennenden Pollen am Boden herumhantiert habe. Danach habe er zusammen mit seinen beiden Begleitpersonen versucht, das entfachte Feuer auszutreten, was jedoch nicht gelang.

Die Polizei traf den Tatverdächtigen und seine beiden Begleitpersonen vor Ort an. Dieser gab an, eine Zigarette auf den Boden geworfen zu haben, die dann die Pollen entzündet habe. Nachdem das Austreten des Feuers nicht gelang, habe er den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Noch im Nachgang konnten die Angaben des Mannes überprüft und bestätigt werden.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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