Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260318 - 0370 Frankfurt - Innenstadt: Vermisste 82-Jähriger - Öffentlichkeitsfahndung

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Frankfurt (ots)

(di) Seit heute Nachmittag (5. März 2026) wird der 82-jährige Jörg S. vermisst. Letztmalig wurde er gegen 16:30 Uhr im Seniorenheim in der Seilerstraße in der Innenstadt gesehen. Jörg S. kann sich nur bedingt orientieren und ist auf Medikamente angewiesen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Schlank, graue Haare; schwarz-weiß kariertes Hemd, schwarze Hose, beiger Parka, schwarze Schuhe.

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim örtlich zuständigen Polizeirevier (1. Polizeirevier) unter der 069 / 755 - 10100 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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