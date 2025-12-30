PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 251230 - 1348 Frankfurt/ Steinau an der Straße: Wo ist Maja Sofie Rüffer?

Frankfurt (ots)

(cb) Wo ist Maja Sofie Rüffer? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 16-jährigen Vermissten. Maja ist 1,72 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat schwarze, lange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Leggings und eine Daunenjacke mit Fellkapuze. Die Teenagerin wurde zuletzt am Samstag (27. Dezember), gegen 18.30 Uhr, in der Hauswurzer Straße in Steinau an der Straße gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes.

Die Vermisste könnte sich laut Hinweisen in Frankfurt am Main aufhalten.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Maja Sofie Rüffer geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Unter folgender Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6187871

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

