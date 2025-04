Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250425 - 0442 Frankfurt - Nordend: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main: Festnahme nach schwerer Körperverletzung

Frankfurt (ots)

(rü) Am Mittwoch, 05.03.2025, verletzte ein 50-Jähriger deutscher Staatsangehöriger aus Frankfurt am Main seine Partnerin schwer.

Bereits im März kam es im Frankfurter Nordend zu einer schwerwiegenden Beziehungstat. Aufgrund einer vorangegangenen Streitigkeit erhitzte der Tatverdächtige Öl in einer Pfanne und übergoss seine schlafende Partnerin damit. Die Geschädigte erlitt hierdurch starke Verbrennungen unter anderem im Bereich des Oberkörpers, die im Anschluss in einem umliegenden Krankenhaus auf einer Intensivstation behandelt werden mussten.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte ein Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Frankfurt am Main für den Beschuldigten erwirkt werden, der am 15.04.2025 vollstreckt wurde. Der Beschuldigte befindet sich nunmehr in Untersuchungshaft wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit versuchter schwerer Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell