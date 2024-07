Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240717 - 0718 Frankfurt - Eckenheim: Versuchter Totschlag - Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main suchen Zeugen

Frankfurt (ots)

(yi) Am Samstag, den 20. April 2024, attackierten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige einen 30-jährigen Mann in der Casparistraße. Die Polizei sowie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bitten um Mithilfe.

Gegen 14:30 Uhr befand sich der Geschädigte in der Casparistraße, als die Täter ihn mit Pfefferspray besprühten. Sodann versuchte der 30-Jährige zu flüchten und erlitt im Zuge dessen lebensbedrohliche Stichverletzungen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 180cm groß, ca. 15 - 20 Jahre alt, schwarze Dreadlocks; bekleidet mit einer olivgrünen Daunenjacke, einem hellblauen T-Shirt mit schwarzem Emblem, einer grauen Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen.

Täter 2:

Männlich, ca. 170 - 175cm groß, ca. 15 - 18 Jahre alt; bekleidet mit einer grauschwarzen Kappe der Marke "Gucci", einer schwarzen Jacke, einer grauen Jogginghose sowie schwarzen Turnschuhen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und / oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 / 755 51199 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch an die E-Mailadresse mordkommission.ppffm@polizei.hessen.de geschickt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell