Offenburg: 17-jähriger Vincent K. vermisst

(ha) Polizei und Angehörige sind seit Samstagabend auf der Suche nach dem 17-jährigen Vincent K. aus Durmersheim.

Der Jugendliche habe am Nachmittag gegen 16:30 Uhr das Elternhaus mit der Ankündigung verlassen, für eine Nacht nach Frankfurt zu fahren. Es liegen Hinweise vor, dass er am Bahnhof in Mannheim gesehen wurde. Konkrete Hinwendungsort sind allerdings nicht bekannt; in Durmersheim wurden bereits mögliche Aufenthaltsorte erfolglos abgesucht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Vincent K. in einer hilflosen Lage befindet.

Er ist 173 Zentimeter groß, schlank und hat blond-braune, kurze Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Steppjacke der Firma "Under Armour" und weißen Nike-Schuhe bekleidet. Unter der Steppjacke trug der Vermisste ein Heimtrikot des Fußballvereins "Paris Saint Germain".

Der folgende Link führt zu dem Fahndungsaufruf des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/durmersheim-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort des 17-Jährigen werden über Notruf "110" oder unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

