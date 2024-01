Frankfurt (ots) - (yi) Am Dienstag (25. Januar 2024) gegen 01.40 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann in der Moselstraße von der Polizei kontrolliert. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten rund 2,6 Gramm Kokain. Da der Mann seine Ausweispapiere in seinem Hotelzimmer gehabt haben soll, begleitete ihn die Polizei dorthin. Vor der geöffneten Hotelzimmertür bemerkten ...

