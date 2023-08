Frankfurt (ots) - (th) Am Freitag (18. August 2023) kam es in den frühen Morgenstunden im Bereich des Gärtnerwegs zu einem Raub. Das Opfer wurde leicht verletzt, der Täter ist flüchtig. Gegen 04.30 Uhr griff ein bislang unbekannter Täter in Höhe des Gärtnerwegs 46 eine 26-jährige Frau an, stieß diese zu Boden und griff im Anschluss nach ihrer Handtasche. Die Frau hielt an ihrer Handtasche fest, sodass der Täter ...

mehr