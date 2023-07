Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230726 - 0892 Frankfurt - Eschersheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(lo) Seit Dienstagnachmittag, den 25. Juli 2023 wird der 32-jährige Herr Efim G. vermisst.

Herr G. verließ gegen 15:45 Uhr die Praunheimer Werkstätten in der Wächtersbacher Straße in Frankfurt Fechenheim. Bislang ist er nicht zurückgekehrt. In der Vergangenheit sei es bereits des Öfteren vorgekommen, dass Herr G. in die falsche Bahn gestiegen ist und anschließend die Orientierung verlor.

Der Vermisste ist sowohl geistig als auch körperlich beeinträchtigt.

Herr G. trägt ein hellblaues T-Shirt mit roten Wellen, eine kurze graue Hose, graubraune Sneaker. Des Weiteren führt er einen schwarzen Rucksack und einen Regenschirm mit sich.

Wer hat Herr G. nach dem 25. Juli 2023 gegen 15:45 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Polizei Frankfurt am Main unter (069) 755-11400, , an das Hinweistelefon von K11 unter 069/755-51199, oder jede andere Polizeidienststelle.

