Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230711 - 0818 Frankfurt/Lauterbach: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

(lo) Seit Samstag, den 01. Juli 2023 wird der 27-jährige Herr Stefan G. vermisst. Herr G. ist Wandergeselle auf der Walz und war bis zu seinem Verschwinden, bei einer Firma in Lauterbach beschäftigt.

Nach einem Gesellentreffen in Frankfurt am 29. Juni 2023 kehrte er nicht mehr zu seiner Arbeitsstätte zurück. Am 06.Juli 2023 erstattete der Arbeitgeber eine Vermisstenanzeige. Am 07. Juli 2023 wurde das Fahrzeug (Firmenfahrzeug), durch die Polizeiautobahnstation auf der Bundesautobahn 5 am Rasthof "Wetterau Ost" aufgefunden.

Am Sonntag, den 02. Juli 2023, zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr, wurde er noch von einer Servicekraft in der Gaststätte "Forsthaus Winterstein" in Ober-Mörlen gesehen. Er verweilte dort etwa eine Stunde und ging dann in unbekannte Richtung davon.

Wer hat Herr G. nach dem 02. Juli 2023 gesehen und kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter 069 755 51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

