POL-F: 221207 - 1407 Das Polizeipräsidium Westhessen bittet um Mithilfe: Vermisstensuche der Wiesbadener Kriminalpolizei - 13-jähriges Kind aus Rüdesheim vermisst

(fh)Seit Montag, dem 05.12.2022, wird die 13-jährige Alisia Lappat aus Rüdesheim am Rhein vermisst.

Die 13-Jährige verließ am Montagvormittag ihre Rüdesheimer Schule und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Zwischenzeitlich bestand Kontakt zu der Vermissten, ihr aktueller Aufenthaltsort ist jedoch weiterhin unbekannt. Alisia hat eine schlanke Statur und ist etwa 1,50 m groß. Sie hat dunkelbraune, schulterlange Haare. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Jacke mit Fellkragen, einer hellen Jogginghose und weißen Schuhen bekleidet gewesen. Sie könnte sich ersten Ermittlungen zufolge in der Wiesbadener Innenstadt, rund um den Bahnhof in Frankfurt am Main, dem Stadtgebiet Offenbach oder im Landkreis Offenbach aufhalten.

Die bisherigen polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

