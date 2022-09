Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220915 - 1065 Bruchköbel/Frankfurt: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots)

Wo ist der 12-jährige Dylan? - Bruchköbel

(fg) Wo ist der 12-jährige Dylan aus Bruchköbel? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten. Dylan wird seit Montagabend, 17.40 Uhr, vermisst und benötigt ärztliche Hilfe.

Der Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, schmal und hat kurze Haare; an den Seiten hat Dylan Blitze einrasiert. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war Dylan mit einer schwarzen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und einer schwarz-weiß karierten Hemdjacke bekleidet. Er könnte sich in der Umgebung von Herborn oder in Frankfurt aufhalten.

Wer Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Jungen geben kann, wird gebeten sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell