Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220722 - 0791 Frankfurt - Ginnheim: 35-jährige Frau festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Eine 35 Jahre alte Frau sorgte am gestrigen Nachmittag in der Prächterstraße für einen Polizeieinsatz, nachdem sie ihren Vater mit einer Gabel verletzt hatte.

Gegen 13:45 Uhr griff eine 35-jährige Frau ihren Vater in einer Ginnheimer Wohnung mit einer Gabel an und verletzte diesen unter anderem am Kopf. Er konnte in der Folge zusammen mit der Mutter der 35-Jährigen die Wohnung verlassen, musste jedoch aufgrund der erlittenen Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Beschuldigte hatte sich zwischenzeitlich in ihr Zimmer begeben. Als mehrere alarmierte Polizeikräfte in der Wohnung eintrafen, stach sie durch den Türspalt mit einer Gabel in Richtung der Beamten. Im weiteren Verlauf versperrte sie mit mehreren Gegenständen den Zugang zu ihrem Zimmer. Eine mündliche Verhandlung über ein Zimmerfenster lief erfolglos. Letztlich gelang es Beamten des Überfallkommandos das Zimmer zu betreten, sodass die 35-Jährige festgenommen werden konnte. Die offenbar psychisch erkrankte Frau kam im Anschluss in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell