POL-F: 220518 - 0534 Das Polizeipräsidium Unterfranken bittet um Mithilfe +++ AKTUELLE ÖFFENTLICHKEITSFAHNDUNG +++ 15-Jährige vermisst - Wer hat die Jugendliche gesehen?

Frankfurt (ots) - (dr) Mit einer perfiden Masche des "Schockanrufs" haben Unbekannte am gestrigen Dienstag, den 17. Mai 2022, einen 71-Jährigen getäuscht und gelangten so an dessen Erspartes. Der 71-jährige Geschädigte befand sich gegen 14:30 Uhr in seiner Niederräder Wohnung, als sein Telefon klingelte. Am anderen Ende meldete sich eine aufgelöste Frau und gab ...

