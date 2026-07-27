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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Jugendliche verursachen Brand
Wer hat etwas gesehen?

Seeheim (ots)

Einen Schaden in Höhe von rund Hundert Euro haben bislang Unbekannte am Sonntagabend (26.7.), nahe einem Umspannwerk, verursacht.

Gegen 20.15 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und Feuerwehr und meldeten das Feuer in der Straße "Im Metzgersgrund". Laut Zeugenaussagen hätten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Gruppe von mindestens drei Jugendlichen einen Böller gezündet, wodurch eine ausgetrocknete Grasfläche in Brand geraten sei. Letztlich habe sich das Feuer auf circa 40 Quadratmeter erweitert. Anschließend seien die Jugendlichen in unbekannte Richtung geflüchtet. Die sofort herbeigeeilte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Eine eingeleitete Fahndung nach den Flüchtenden verlief noch ohne Erfolg.

Die Jugendlichen sollen circa 16 Jahre alt gewesen sein. Einer soll mit einem dunklen T-Shirt bekleidet gewesen sein.

Zeugen, denen diese Gruppe vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen ist und die sie näher beschreiben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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