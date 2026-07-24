Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lorsch: Öffentlichkeitsfahndung nach 72-jährigem Mann

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Lorsch (ots)

Seit Freitagmorgen (24.07.), wird der 72-Jährige Ulrich H. vermisst. Herr H. lebt in einer Seniorenresidenz in der Hildegard-von-Bingen-Straße. Trotz umfangreicher, aktuell andauernder Suchmaßnahmen, an denen unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt ist, konnte er bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Der Vermisste könnte zeitlich und örtlich desorientiert sein und ist nur schwer in der Lage, sich verständlich zu machen. Er ist 1,82 Meter groß und 74 Kilogramm schwer. Er hat braune Haare und braune Augen und ist möglicherweise mit einer roten Jacke bekleidet.

Wer Ulrich H. gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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