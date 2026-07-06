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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Vorläufige Festnahme eines 27-Jährigen nach versuchtem Raub

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Samstagmorgen (4.7.) gegen 6 Uhr ein versuchter Raub in der Schlossgartenstraße zugetragen hat, konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Ersten Ermittlungen zufolge soll der 27-Jährige eine 22 Jahre junge Frau zunächst angegriffen und anschließend versucht haben ihre Handtasche sowie ihr Handy zu entreißen. Nachdem ihm dies nicht gelang ließ er von ihren Sachen ab. Eine sofort herbeigeeilte Streife konnte den Täter noch in unmittelbarer Tatortnähe vorläufig festnehmen. Die 22-Jährige wurde hierbei verletzt und im Anschluss vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der 27-Jährige musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Im Anschluss brachte ihn eine Streife in das Gewahrsam des Polizeipräsidium Südhessen, wo er die Nacht verbringen musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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