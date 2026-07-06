Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Falsche Rauchwarntester und Heizungsableser erbeuten Armbanduhren

Lampertheim (ots)

Unter anderem um zwei Armbanduhren brachte ein falsches Kontrolleur-Duo einen Senior am Samstagnachmittag (04.07.).

Ein Mann und eine Frau hatten sich gegen 14.45 Uhr im Europaring, unter dem Vorwand die Rauchmelder testen und die Heizungen ablesen zu müssen, Zugang zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Während der Mann den Senior ablenkte, entwendete seine Begleiterin unbemerkt die Uhren und einen Kugelschreiber. Die Kriminellen flüchteten danach mit der Beute vom Tatort.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten sich beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim, unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei und rät:

Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung.

Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben.

Lassen Sie sich einen Ausweis zeigen.

Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben.

Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

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