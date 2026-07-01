Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Am Dienstag (30.06.), gegen 21:50 Uhr, kam es im Bereich der Straße Am alten Neckarbett / Alsbacher Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Lkw beschädigte vermutlich beim Wenden in der Einmündung einen dort befindlichen Laternenmast, welcher dadurch aus der Verankerung brach und beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter der Tel.: 06157-9509-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: Jahn, PK´in - Polizeistation Pfungstadt

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