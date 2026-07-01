Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Küchenbrand löst Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus

Bickenbach (ots)

Am Mittwochmorgen (1.7.) löste ein Küchenbrand einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Gegen 7.15 Uhr ging bei den Einsatzkräften die Meldung über das Feuer in der Straße "Außerhalb" ein. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Nach ersten Ermittlungen löste der unachtsame Umgang mit einer Herdplatte den Brand aus. Verletzt wurde hierbei niemand. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund mehreren Tausend Euro.

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