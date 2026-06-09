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POL-DA: Mühltal: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person

POL-DA: Mühltal: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person
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Mühltal (ots)

Seit Dienstag (9.6.) wird eine 27-jährige Person aus Mühltal vermisst. Die Person hat ein weibliches Erscheinungsbild, möchte jedoch nach Zeugenangaben männlich angesprochen werden.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte die Person bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihr gefahndet wird.

Die vermisste Person ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Zudem hat sie lange, zu einem Zopf gebundene Haare. Im Stirnbereich sind die Haare teilweise rasiert.

Bekleidet ist die Person mit einem grauem Pulli, schwarzen Jeansshorts, schwarzer Strumpfhose und schwarzen Stiefeln.

Wer die Person gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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