Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 66-jähriger Mann vermisst

Polizei bittet um Mithilfe

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Kelsterbach (ots)

Seit Montag, 08. Juni 2026, wird der 66-jährige Charlia Ntoko vermisst.

Der Vermisste wurde zuletzt gegen 23.30 Uhr in Kelsterbach im Bereich der Dahlienstraße gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht aufgefunden werden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach ihm gefahndet wird.

Herr Ntoko ist circa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze graue Haare. Er trägt vermutlich ein blau-weißes Poloshirt mit rotem Streifen sowie eine graue Hose.

Herr Ntoko hat auch Bezüge nach Hofheim am Taunus.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Herrn Ntoko seit dem 08. Juni 2026 gesehen?

- Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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