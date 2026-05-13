POL-DA: Südhessen: Störung der Telefonanlagen der Polizei
Polizeinotruf 110 weiterhin erreichbar
Südhessen (ots)
Derzeit kommt es hessenweit zu einer Störung der Telefonanlagen der Polizei. Dadurch sind einzelne Polizeidienststellen aktuell teilweise telefonisch nicht zu erreichen.
Der Polizeinotruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. In Notfällen wählt bitte die 110.
Wir informieren, sobald die Störung behoben ist.
An die Medienvertreter:
Die Mitarbeiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen sind über die bekannten Mobilfunknummern zu erreichen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
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Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
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