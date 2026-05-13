Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Störung der Telefonanlagen der Polizei

Polizeinotruf 110 weiterhin erreichbar

Südhessen (ots)

Derzeit kommt es hessenweit zu einer Störung der Telefonanlagen der Polizei. Dadurch sind einzelne Polizeidienststellen aktuell teilweise telefonisch nicht zu erreichen.

Der Polizeinotruf 110 ist von der Störung nicht betroffen und kann weiterhin uneingeschränkt genutzt werden. In Notfällen wählt bitte die 110.

Wir informieren, sobald die Störung behoben ist.

An die Medienvertreter:

Die Mitarbeiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen sind über die bekannten Mobilfunknummern zu erreichen.

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