Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autohaus im Visier Krimineller/Audi R8 "Spyder" erbeutet

Viernheim (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Wiesenstraße trieben Kriminelle in der Nacht zum Freitag (17.04.), gegen 2.00 Uhr, ihr Unwesen. Die Diebe drangen zunächst gewaltsam auf das Gelände und in ein dortiges Büro ein. Sie entwendeten anschließend einen auf dem Hof stehenden grauen Audi R8 "Spyder" im Wert von rund 140.000 Euro, durchbrachen mit dem Auto ein Tor und flohen mit dem hierdurch vermutlich erheblich beschädigten Fahrzeug vom Tatort. An dem Audi waren die Kennzeichen KIB-WD 95 angebracht. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge, die zur Tatzeit im dortigen Bereich auffielen, geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

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