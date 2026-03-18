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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Am Dienstagvormittag (17.3.), gegen 10 Uhr, schafften es bislang unbekannte Kriminelle eine 82-jährige Seniorin um ihr Schmuck zu bringen.

Die Unbekannten gaben sich als angebliche Handwerker aus und verschafften sich unter dem Vorwand die Wasserleitungen überprüfen zu müssen Zutritt in die Wohnung der Seniorin. Im Innern lenkte einer der Täter die 82-Jährige ab, während der andere Kriminelle in einem unbeobachteten Moment unter anderem Schmuck erbeutete. Im Anschluss flüchteten die Kriminellen mit ihrer Beute und suchten in unbekannte Richtung das Weite.

Wer konnte verdächtige Beobachtungen im "Pfannmüllerweg" machen?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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