PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Bar

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch (25.02.), in der Zeit zwischen 2.30 und 17.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Nordendstraße. Die Kriminellen drangen zunächst gewaltsam in die Lokalität ein und brachen anschließend zwei Spielautomaten auf. Aus den Geräten ließen die ungebetenen Besucher das darin befindliche Geld mitgehen. Sie verursachten hierdurch insgesamt einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in in Groß-Gerau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/175-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren