Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Bar

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch (25.02.), in der Zeit zwischen 2.30 und 17.00 Uhr, kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Nordendstraße. Die Kriminellen drangen zunächst gewaltsam in die Lokalität ein und brachen anschließend zwei Spielautomaten auf. Aus den Geräten ließen die ungebetenen Besucher das darin befindliche Geld mitgehen. Sie verursachten hierdurch insgesamt einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Das Kommissariat 41 in in Groß-Gerau hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06152/175-0.

