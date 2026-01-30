PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Mainz: Polizei sucht nach 71-jähriger Vermissten

Bischofsheim/Mainz (ots)

Seit Mittwochmittag (28.01.) ist die Kriminalpolizei in Rüsselsheim auf der Suche nach Irmtraud Biehn aus Bischofsheim. Angehörige hatten die 71 Jahre alte Frau als vermisst gemeldet, nachdem sie im Bereich des Universitätsklinikums in Mainz zuletzt gesehen wurde. Seither fehlt von ihr jede Spur. Die Vermisste ist vermutlich dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Frau Biehn ist circa 1,70 Meter groß und sehr schlank. Sie hat kurze, braune Haare. Über ihre Bekleidung ist nichts bekannt. Die Fahnder wenden sich zusätzlich mit einem Lichtbild der Vermissten an die Öffentlichkeit und hoffen auf Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei den Beamten des Kommissariats 10 in Rüsselsheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

