Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Weißer Mercedes "AMG GT" (HD-GA 1453) gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Heppenheim (ots)

Zwischen Montagvormittag (26.1.), 10 Uhr, und Dienstagvormittag (27.1.), 10 Uhr, haben Kriminelle einen weißen Mercedes "AMG GT" entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen HD-GA 1453 war in der Straße "Am Alten Neckar" abgestellt. Die Unbekannten verschafften sich zunächst Zugang und fuhren mit dem Auto anschließend in unbekannte Richtung davon.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Heppenheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell