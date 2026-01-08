Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt und Odenwaldkreis: 12-Jähriger wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Riedstadt und Odenwaldkreis (ots)

Seit Donnerstagmorgen (08.01.) wird der 12-jährige Milo Carsten Richter aus einer Kinder- und Jugendklinik vermisst. Zuletzt gesehen wurde er gegen 9.00 Uhr an der Einrichtung in Riedstadt. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu seinem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach dem Vermissten gefahndet wird.

Der 12-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,55 Meter groß und schlank. Der Vermisste hat braune Augen und braune, kurze Haare. Er trug bei seinem Verschwinden eine olivgrüne Winterjacke, einen dunklen Kapuzenpullover und dunkle Turnschuhe. Der 12-Jährige hat familiäre Bezüge in den Odenwaldkreis.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

