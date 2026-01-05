PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Frankfurt-Nieder-Eschbach/Darmstadt: 15-Jährige vermisst

POL-DA: Frankfurt-Nieder-Eschbach/Darmstadt: 15-Jährige vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Frankfurt/Darmstadt (ots)

Wo ist die 15-jährige Chiara B.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet bei der Suche nach der Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Jugendliche ist seit dem 4.Januar 2026 bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie habe kurz vor Silvester angegeben zu einer Verwandten fahren zu wollen, dazu ist es jedoch nicht gekommen. Es bestehen Hinweise darauf, dass sie sich möglicherweise bei einer Bekannten im Raum Darmstadt aufhalten könnte.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:51

    POL-DA: Weiterstadt: Zwei Autos beschädigt/ Die Kriminalpolizei ermittelt

    Weiterstadt (ots) - Zwischen Freitag und Samstagmorgen (2./3.1.) beschädigten Unbekannte eine Windschutzscheibe und einen Außenspiegel von zwei geparkten Autos in der Kreuzstraße. Nach erster Schätzung hinterließen die Unbekannten an den Autos einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Das 3. Polizeirevier in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, prüft ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:16

    POL-DA: Griesheim: Zwei Einbrüche beschäftigen Polizei

    Griesheim (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am Samstag (3.1.), gegen 14.30 Uhr, in eine Wohnung in der Pfungstädter Straße ein. Zudem geriet am Sonntag (4.1.), in der Zeit zwischen 17.15 und 20.30 Uhr, eine Wohnung in der Parsevalstraße ins Visier von Einbrechern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zutritt zu den Wohnungen und durchwühlten die Räumlichkeiten. ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 11:04

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Bar

    Mörfelden-Walldorf (ots) - In der Nacht zum Montag (05.01.) kam es zu einem Einbruch in eine Bar in der Farmstraße. Die Kriminellen drangen zunächst gewaltsam in die Lokalität ein und ließen anschließend vier Wärmestrahler mitgehen. Die ungebetenen Besucher verursachten hierdurch einen Schaden von mehreren tausend Euro. Das Kommissariat 41 in in Mörfelden-Walldorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren