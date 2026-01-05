Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Frankfurt-Nieder-Eschbach/Darmstadt: 15-Jährige vermisst

Wo ist die 15-jährige Chiara B.? Das fragt sich die Frankfurter Polizei und bittet bei der Suche nach der Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Jugendliche ist seit dem 4.Januar 2026 bei der Polizei als vermisst gemeldet. Sie habe kurz vor Silvester angegeben zu einer Verwandten fahren zu wollen, dazu ist es jedoch nicht gekommen. Es bestehen Hinweise darauf, dass sie sich möglicherweise bei einer Bekannten im Raum Darmstadt aufhalten könnte.

Für Hinweise auf den Aufenthaltsort wählen Sie bitte die Telefonnummer des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main unter 069/755-51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

