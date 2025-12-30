Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: 16-Jährige vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Höchst (ots)

Seit Freitagmittag (26.12.) wird die 16-jährige Aaliyah Rain Schwanengel aus einer Jugendhilfeeinrichtung im Ortsteil Hassenroth vermisst. Sie könnte sich möglicherweise auf dem Weg nach Hamburg befinden. Die 16-Jährige ist 1,62 Meter groß, 61 Kilogramm schwer und schlank. Die Teenagerin hat kurze, seitlich rasierte dunkle Haare, helle Augen und ein jungenhaftes Aussehen. Über ihre aktuelle Bekleidung ist nichts bekannt.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Vermissten geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06062/953-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell