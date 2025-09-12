Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: 15-Jährige wird vermisst/Wer hat die Jugendliche gesehen?

Seit vergangenem Samstag (06.09.) wird die 15-jährige Emelie Marie Winter aus einer Jugendunterkunft in Lampertheim vermisst. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten gefahndet wird.

Die 15-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 1,60 Meter groß und etwas kräftiger, schwarze, gefärbte Haare und braune Augen. Zur aktuellen Bekleidung von ihr ist nichts bekannt.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

