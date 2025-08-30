POL-DA: Rücknahme Vermisstenfahndung

Rüsselsheim (ots) - Unbekannte hatten es in der Nacht zum Freitag (29.08.) auf ein in der Haßlocher Straße geparktes Wohnmobil abgesehen und daraus Kleidung entwendet. Durch die Besitzerin war das weiße Fahrzeug zwischen 0.00 und 6.00 Uhr abgestellt worden. Unbekannte drangen zunächst über ein Seitenfenster in den Innenraum ein. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

