Polizeipräsidium Südhessen
POL-DA: Rücknahme Vermisstenfahndung

Lampertheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 12-jährigen Ilkay Deniz Kilinc aus Lampertheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6106796) kann zurückgenommen werden. Der Junge kehrte eigenständig nach Hause zurück und ist wohlauf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Südhessen
  • 30.08.2025 – 04:32

    POL-DADI: Verkehrsunfallflucht in Darmstadt: Zeugen gesucht

    Darmstadt (ots) - Zwischen Mittwoch, dem 27.08.2025, 15:00 Uhr und Donnerstag, dem 28.08.2025, 10:00 Uhr, kam es im Roquetteweg zu einem Verkehrsunfall. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten grauen Volkswagen. Das unfallverursachende Fahrzeug entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des Schadens wird auf 1.500 EURO geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 14:07

    POL-DA: Darmstadt: Mehrere Plomben Kokain sichergestellt / 42-jähriger in Untersuchungshaft

    Darmstadt (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen Einen mutmaßlichen Drogendealer konnten Zivilkräfte des Polizeipräsidiums Südhessen am gestrigen Donnerstag (28.08.) gegen 20:00 Uhr in der Landwehrstraße im Bereich des Herrngartens vorläufig festnehmen. Der 42-jähre wollte sich zunächst der ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 13:40

    POL-DA: Rüsselsheim: Wohnmobil im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

    Rüsselsheim (ots) - Unbekannte hatten es in der Nacht zum Freitag (29.08.) auf ein in der Haßlocher Straße geparktes Wohnmobil abgesehen und daraus Kleidung entwendet. Durch die Besitzerin war das weiße Fahrzeug zwischen 0.00 und 6.00 Uhr abgestellt worden. Unbekannte drangen zunächst über ein Seitenfenster in den Innenraum ein. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
