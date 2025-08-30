POL-DA: Rücknahme Vermisstenfahndung
Lampertheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem 12-jährigen Ilkay Deniz Kilinc aus Lampertheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6106796) kann zurückgenommen werden. Der Junge kehrte eigenständig nach Hause zurück und ist wohlauf.
