POL-DA: Lampertheim: Polizei sucht nach 12 Jahre altem Jungen

Lampertheim (ots)

Die Polizei sucht nach dem 12 Jahre alten Ilkay Deniz Kilinc aus Lampertheim. Der Junge wurde zuletzt am Donnerstagmorgen (28.08.), gegen 6.30 Uhr, im Zug von Lampertheim nach Lorsch gesehen. In Lorsch ist er nach gegenwärtigem Ermittlungsstand aber nicht ausgestiegen. Vermutlich fuhr der 12-Jährige weiter bis nach Bensheim. Weil die bisherigen polizeilichen Maßnahmen nicht zum Auffinden des Vermissten führten, bitten die Ordnungshüter nun die Bevölkerung um Unterstützung.

Ilkay Deniz hat dunkelbraune Haare, grüne Augen, ist circa 50 Kilogramm schwer, schlank, sportlich und etwa 1,60 Meter groß. Bei seinem Verschwinden war er mit einer schwarzen Adidas-Jogginghose, schwarzer Sweatjacke mit Nike Logo vorne und weißen Streifen an den Ärmeln sowie weißen Nike-Turnschuhen bekleidet. Er führt einen schwarzen Rucksack mit weißem Logo mit sich.

Wer den Jungen gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des 12-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

