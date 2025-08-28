Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 59-Jähriger

Lautertal (ots)

Seit Mittwochmittag (27.8.) wird die 59 Jahre alte Frau Silke Feher-Beutel aus Lautertal vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 13.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift gesehen, seitdem fehlt von ihr jede Spur. Da nach bisherigen Erkenntnissen nicht auszuschließen ist, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte, fahndet jetzt die Polizei öffentlich mit einem Lichtbild nach der Vermissten.

Frau Feher-Beutel ist 1,73 Meter groß, schlank und hat hellbraune, kinnlage Haare. Bekleidet war sie unter anderem mit Wanderschuhen mit pinken Applikationen. Sie könnte mit einem silberfarbenen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen HP-BS 813 unterwegs sein.

Wer die Vermisste oder ihr Fahrzeug gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K10) unter der Rufnummer 06252/706-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

