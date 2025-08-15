Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Polizei lädt am "Tag der offenen Tür" zur kostenlosen Fahrradcodierung ein/Anmeldung erforderlich

Bild-Infos

Download

Rüsselsheim (ots)

Die Polizei führt am Sonntag, den 7. September, in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr, im Rahmen des "Tages der offenen Tür" auf dem Besucherparkplatz vor der Polizeistation Rüsselsheim in der Eisenstraße 60 eine Fahrradcodierung durch. Aufgrund der zu erwartenden hohen Nachfrage ist für die Codierung eine Voranmeldung erforderlich. Interessierte können sich bei den Schutzleuten vor Ort der Polizeistation Rüsselsheim in der Zeit zwischen dem 25. und 29. August sowie vom 1. bis zum 5. September unter den Telefonnummern 06142/696-519 und 06142/696-569 zu den üblichen Bürozeiten anmelden. Ebenso ist eine Anmeldung per E-Mail unter:

svo-ruesselsheim-pst.ppsh@polizei.hessen.de

unter Angabe der folgenden Daten möglich: Vorname, Nachname, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit sowie die Anzahl der zur Codierung vorgeführten Räder.

Noch ein wichtiger Hinweis:

Damit die Besitzer ihr Rad oder auch ihren E-Scooter mit einem individuellen Code vor potentiellen Dieben schützen können, wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt, Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell