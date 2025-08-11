Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: 13-jährige Zainab Salman wird vermisst - Öffentlichkeitsfahndung mit Bild

Bild-Infos

Download

Griesheim (ots)

Seit Dienstag (22.7.) wird erneut die 13-jährige Zainab Salman aus Griesheim vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie von Angehörigen gegen 0.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift. Sie hat in der Vergangenheit bereits des Öfteren gegen das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Erziehungsberechtigten verstoßen. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen führten bislang nicht zu ihrem Auffinden. Auch die gesetzlichen Vertreter können der Polizei keine weiteren sachdienlichen Hinweise liefern, weshalb nun auch mit einem Foto öffentlich nach der Vermissten gefahndet wird.

Die 13-Jährige kann folgendermaßen beschrieben werden: 1,75 Meter groß sowie schlanker Statur. Sie trägt dunkle, hüftlange Haare. Als sie das letzte Mal gesehen wurde war sie mit einer schwarzen Lederjacke, einer hellblauen Jeans und weißen Sportschuhen bekleidet.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise auf ihren Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell