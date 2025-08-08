POL-DA: Lindenfels: 15-jähriger Jugendlicher vermisst/Wer hat ihn gesehen?
Lindenfels (ots)
Seit Donnerstagnachmittag (07.08.) wird der 15-jährige Sky Bresnig aus Lindenfels vermisst. Sky ist 1,80 Meter groß, 98 Kilogramm schwer, muskulös und hat dunkelblondes Haar mit sehr langem Pony. Er ist mit schwarzem Kapuzenpulli, schwarzer Jogginghose sowie hellen Nike-Schuhen bekleidet und führt einen schwarzen Rucksack mit sich. Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Vermisste dringend Medikamente benötigen könnte. Sky wurde nach seinem Verschwinden mehrfach im Bereich Lindenfels gesehen.
Die Ermittler des Kommissariats 10 der Heppenheimer Kriminalpolizei bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 bei den Beamten in Heppenheim oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
