POL-DA: Birkenau: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 48-Jährigen

Darmstadt (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Mittwochmorgen (30.7.) eine unberechtigte Person in einem Matratzengeschäft in der Eschollbrücker Straße. Der Täter war gegen 1.15 Uhr gewaltsam durch die Hintertür in den Verkaufsraum gelangt, dann aber durch den Zeugen gestört worden und in ...

