POL-DA: Grasellenbach/Weinheim: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 43-jährigen

Grasellenbach/Weinheim (ots)

Seit Donnerstagabend (03.07.) wird der 43-jährige Sascha Strohschein aus Weinheim vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet. Letztmalig gesehen wurde er gegen 19.00 Uhr nach einem Besuch in einem Pflegeheim in der Heinrich-Glücklich-Straße in Grasellenbach. Weil die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, bittet nun die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Beschrieben wird der 43-Jährige wie folgt: Circa 1,75 Meter groß und etwa 80 Kilogramm schwer. Bekleidet war Herr Strohschein beim Verschwinden mit einem schwarzen Arbeitshemd auf dem sein Name stand, blauer Jeanshose und Sneakers.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Herrn Strohschein geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

