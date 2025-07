POL-DA: Darmstadt: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Fahrradfahrer

Darmstadt (ots) - Nach größeren Suchmaßnahmen am Mittwochabend (02.07.) an der Grube "Prinz von Hessen" (wir haben berichtet), die am späten Abend zunächst unterbrochen wurden, konnten Polizeitaucher am Donnerstagmittag (03.07.), gegen 12.30 Uhr, bei einer weiteren Absuche den Leichnam eines Mannes aus dem See bergen. Die Identität des Toten steht noch nicht zweifelsfrei fest, erste Erkenntnisse deuten jedoch darauf ...

mehr