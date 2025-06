Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lindenfels: Einbruch in Schule/Polizei entdeckt zwei Jugendliche im Gebüsch

Lindenfels (ots)

In der Nacht zum Montag (30.06.), kurz vor 2.30 Uhr, drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei Jugendliche im Alter von 16 Jahren in die Carl-Orff-Schule im Almenweg ein. Sie hebelten zunächst Fenster auf und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Erbeutet wurden ein Sparschwein samt Inhalt, ein Laptop, Briefmarken und Schokoriegel. Beim Eindringen in das Gebäude lösten sie den Alarm aus. Die sofort zum Einsatzort entsandte Polizeistreife entdeckte anschließend in einem Gebüsch die zwei 16 Jahre alten jungen Männer und stellte die entwendeten Gegenstände sicher.

Die beiden müssen sich nun einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchs stellen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell