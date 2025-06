POL-DA: Darmstadt: Fahrrad sichergestellt / Eigentümer gesucht

Darmstadt (ots) - Nach dem Diebstahl aus einer Wohnung am Dienstagmorgen (17.6.) hat die Polizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen klingelte ein bislang noch unbekannter Täter gegen 9.30 Uhr bei einer Seniorin in der Nähe der Stadtteilschule in Arheilgen und gab an, das Wasser in ihrer Wohnung abstellen zu müssen. Er folgte der Dame in das Badezimmer ...

