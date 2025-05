Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Lastenrad sichergestellt

Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Am 7. Mai haben Polizeikräfte bei einer Kontrolle ein Fahrrad sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt und sucht Zeugen sowie die Eigentümer. Gegen 22.15 überprüften Polizeistreifen mehrere Personen im Bereich der Schleiermacherstraße und wurden dabei auf ein dort abgestelltes Lastenrad aufmerksam, an dessen Hinterrad noch ein aufgebrochenes Schloss steckte. Zudem befanden sich im Kasten noch ein Kindersitz und ein Kinderhelm. Die Beamten stellten das Rad sicher. Bisher ergaben sich noch keine Hinweise zur Herkunft, weshalb sich die Ermittler jetzt mit einem Bild an die Öffentlichkeit wenden. Wer erkennt das Lastenrad? Das zuständige Kommissariat 43 ist unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell