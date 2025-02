POL-DA: Heppenheim: 78-jährige Frau vermisst/Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich am Samstag (22.2.) zwischen 12 und 16 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Saalbaustraße. Nachdem die Täter die Wohnung betreten hatten, durchwühlten sie verschiedene Räume und suchten im Anschluss, nach ...

mehr