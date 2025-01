POL-DA: Darmstadt: 11-Jährige vermisst/Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Groß-Rohrheim (ots) - Polizeikräfte haben am Donnerstagnachmittag (23.1.) einen 60 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann aus Groß-Rohrheim steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin bedroht zu haben. Er muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 9 Uhr am Donnerstag wurde die Polizei darüber informiert, dass es bereits am ...

mehr