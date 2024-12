Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 62-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt (ots)

Seit Donnerstag (12.12.) um 17:00 Uhr wird aus dem Krankenhaus Elisabethenstift in Darmstadt die 62-jährige Frau Annette Ackermann vermisst. Sie ist dort in Behandlung und befindet sich nun eventuell in einer hilflosen Lage. Beschreibung: 62 Jahre, weiblich, 165 cm groß, schlank, blonde, schulterlange Haare, trägt eine Brille Ihre aktuelle Bekleidung ist nicht bekannt. Wer hat Frau Ackermann seit ihrem Verschwinden aus dem Krankenhaus gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier Darmstadt, Rufnummer 06151/969-41110 oder jede andere Polizeidienststelle. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

