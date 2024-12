Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Abtsteinach/Gorxheimertal: 59-Jähriger vermisst-Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Abtsteinach/Gorxheimertal (ots)

Seit Sonntagnachmittag (08.12.) wird der 59-jährige Bernhard Otten aus Ober-Abtsteinach vermisst. Der Vermisste wurde zuletzt von seiner Lebensgefährtin am Sportplatz in Unter-Flockenbach gesehen. Zur vereinbarten Abholzeit am Abend erschien er dort allerdings nicht. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu seinem Auffinden, weshalb nun auch mit einem Lichtbild öffentlich nach dem Vermissten gefahndet wird. Es ist nicht auszuschließen, dass Herr Otten medizinische Hilfe benötigt.

Über das Foto hinaus kann der 59-Jährige wie folgt beschrieben werden: Circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat grau-braune Haare und war zuletzt mit Jeans und einer dunkelblauen Winterjacke bekleidet.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort hat, meldet sich bitte bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06252/7060 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

