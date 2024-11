Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 25-jährige Frau vermisst

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Seit Dienstagabend (12.11.) wird die 25 Jahre alte Cheyenne Celine Mesnil vermisst. Sie soll zuletzt am Mittwochmorgen (13.11.) in der Straßenbahnlinie 2 beim Hauptbahnhof in Darmstadt gesehen worden sein.

Bislang konnten im Rahmen polizeilicher Suchmaßnahmen keine Hinweise zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort erlangt werden, weshalb die Ermittlerinnen und Ermittler nun auf wichtige Informationen aus der Bevölkerung hoffen.

Frau Mesnil ist circa 1,64 Meter groß und hat dunkelblonde gelockte Haare. Ersten Erkenntnissen zufolge trug sie eine schwarze Hose, einen grauen Pullover und schwarze Schuhe mit weißer Sohle.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06151/969-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

